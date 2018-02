Ubisoft hat mit der "Operation Chimera" und dem "Outbreak-Event" erste Details zu den neuen Inhalten des dritten Jahres von Rainbow Six Siege enthüllt. Zwei neue Operator stehen im Mehrspielermodus zur Verfügung. Als Spezialisten für biologische Gefährdung sehen sie sich in Outbreak, dem ersten Koop-Event des Spiels, gleich mit der ersten Bedrohung konfrontiert. Ein "Befall" unbekannten Ursprungs bedroht die Kleinstadt "Truth or Consequences" in New Mexiko.