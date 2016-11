Video "Xbox-One-Trailer" zu Gas Guzzlers Extreme - 4Players.de

Hirn aus, Gas geben und Gegner versägen: Die altbewährte Formel macht auch heute noch erstaunlich viel Spaß – und Gas Guzzlers Extreme transportiert dieses unkomplizierte Spielgefühl richtig gut. Die Positionskämpfe sind spannend, die Kulissen idyllisch, die Steuerung flutscht und das Ballern und Abkürzen sorgt für viel Schadenfreude – sowohl online als auch gegen die fair agierende KI. Beim Drumherum gibt sich das Spiel allerdings schrecklich spartanisch. Wie vor 20 Jahren grast man in öden Menüs generische Veranstaltungen ab. Auf Dauer motiviert der actionreiche Abstecher in die Natur also bei weitem nicht so lange wie Flatout 2, Forza Horizon oder andere ausgewachsene Arcade-Racer. Als leicht bekömmlicher Snack für zwischendurch eignet sich das Spiel aber bestens.