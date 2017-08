The Elder Scrolls Online: Horns of the Reach

ZeniMax Online Studios hat die DLC-Spielerweiterung Horns of the Reach für Xbox One und PS4 veröffentlicht. Diese enthält neben zwei Verliesen (Falkenring und Blutquellschmiede) auch weitere Gegenstände. Zeitgleich mit Horns of the Reach erhält das Grundspiel (kostenlos) Verbesserungen sowie einen neuen Schlachtfelder-Spielmodus für PvP und eine neue Karte.