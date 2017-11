Video "Trailer zu "10 Million Stories"" zu The Elder Scrolls Online - 4Players.de

Nicht nur die Abschaffung der Abogebühren war eine gute Idee. Denn entgegen aller Erwartungen hat Bethesda eine saubere Konsolen-Umsetzung des umfangreichen Online-Abenteuers abgeliefert. Die Sichtweite ist zwar unter dem Strich nicht ganz so hoch wie am PC. Und die manchmal merkwürdigen Tonaussetzer hätten auch in der Qualitätskontrolle auffallen müssen. Doch abseits dessen funktioniert der Spagat zwischen erfolgreichen Offlineelementen der Elder-Scrolls-Reihe auf der einen und Online-Erfordernissen so gut wie eh und je. Die Steuerung wurde sehr gut auf das Pad gelegt, es gibt Inhalte ohne Ende und die Handwerksoptionen inkl. dringend benötigter Tutorials (fehlten damals am PC) bieten viel Freiraum bei der Erstellung von Gegenständen. Das etwas behäbigere Spieltempo im Vergleich zu anderen Online-RPGs wie Neverwinter empfinde ich als ebenso angenehm wie die Queststrukturen, die immer wieder über das übliche Hol-und-Bring-Einerlei hinausgehen, sich aber nie von dieser Aufgabenbasis lösen können. Zwar wünsche ich mir immer noch einen Schalter in den Optionen, der es mir ermöglicht, abseits der PvP-Schlachten komplett offline und damit solo zu spielen, um manche mit dem Online-Dasein verbundenen Atmosphäre-Mankos zu egalisieren. Doch in seinen besten Momenten kann Tamriel mich auch in seiner Online-Version auf Konsolen in die riesige Welt hineinziehen und mich spannende Abenteuer erleben lassen.