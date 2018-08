Video "Gameplay-Enthüllung" zu Cyberpunk 2077 - 4Players.de

4Players



News des Tages 27.08.2018

Heute: Cyberpunk 2077 ist bereits komplett spielbar, auch wenn es noch an Details, Bugfixes und Testing fehlt, Bethesda will weiterhin für Singleplayer-Spiele stehen und Just Survive wird im Oktober eingestellt.

27.08.2018

