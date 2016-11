Video "Jetzt auf PS4 und Xbox One" zu South Park: Der Stab der Wahrheit - 4Players.de

Ein wesentliches Merkmal, das für mich die Qualität eines Lizenzspiels ausmacht, ist das Funktionieren der Mechaniken auch ohne den großen Namen. Und das ist beim Stab der Wahrheit zweifellos der Fall: Das semiaktive Rundenkampfsystem mit seinen Anleihen bei Mario & Luigi funktioniert ebenso gut wie die Personalisierung der Figur über die Ausrüstung. Noch besser wäre es allerdings, wenn man die mit einem kämpfenden Kameraden ebenfalls nach seinen Wünschen gestalten oder man mehr Auswahl bei den Fähigkeiten hätte. Oder wenn die Technik nicht immer wieder zicken würde. Dennoch geht der merkwürdige Widerspruch "Action-Rollenspiel mit Rundenkämpfen" vollkommen auf. Wenn man nun auf ein funktionierendes System wie dieses eine Lizenz wie South Park stülpt, ist das Ergebnis schlichtweg grandios: Dank tatkräftiger Unterstützung der Serienmacher sieht dieses Abenteuer so aus und klingt auch wie eine überlange Folge der Kultserie. Der Humor mit all seinen Provokationen, seiner Satire, seinen Fäkalwitzen, aber vor allem auch seinen gesellschaftskritischen Ansätzen wurde punktgenau erfasst. Immer wieder ertappt man sich beim Lachen, um kurz darauf festzustellen, dass es einem angesichts der Aktionen oder Dialoge auf dem Bildschirm im Halse stecken bleibt. Dass die europäische Version von abstrusen Schnitten getriezt wird, ist ärgerlich und lässt alle Fans zur PC-Fassung greifen, die alle Szenen beinhaltet und nur auf verfassungsfeindliche Symbole verzichtet. Doch egal ob auf Konsole oder am Rechner: South Park - Der Stab der Wahrheit ist für mich eine der besten Lizenz-Umsetzungen der letzten Jahre.