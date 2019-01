The Textorcist



Ankündigung

Headup Games und Morbidware werden am 14. Februar 2019 das PC-Spiel The Textorcist veröffentlichen. Als privater Exorzist und "zertifizierter Badass" bekämpft Ray Bibbia allerlei Dämonen in Rom.

09.01.2019

