Bei der GDC 2018 zeigte Epic Games noch in einem Video, welche Spiele und Projekte auf der Unreal Engine basieren. Zu sehen sind u. a. A Way Out, Biomutant, DragonBall FighterZ, Project TL (NCSOFT), Concrete Genie, Sea of Thieves, Ace Combat 7, Soul Calibur 6, Ashen, Rune, Little Devil Inside, PUBG und PUBG Mobile etc.