Warframe: Beasts of the Sanctuary

Digital Extremes wird Warframe auf PC in dieser Woche mit dem Update "Beasts of the Sanctuary" versorgen. Es umfasst den teambasierten Survival-Modus "Sanctuary Onslaught" und Khora, den ersten Warframe des Jahres 2018. Die Konsolen (PlayStation 4 und Xbox One) sollen das Update im Mai erhalten.