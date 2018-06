Warframe: E3 2018: The Sacrifice Umbra

Digital Extremes wird das storyorientierte Update "The Sacrifice" in dieser Woche für Warframe auf PC veröffentlichen. "Im Anschluss an eine im Dezember vergangenen Jahres erschienene Story-Sequenz, die mit einem Cliffhanger endete, gibt es nun eine Wende zum Surrealen. Eine unheilvolle Vision wird dich, den Tenno, auf die Suche nach einem mächtigen neuen Warframe führen", heißt es von den Entwicklern.