Video "Launch-Trailer" zu The Inner World - 4Players.de

Schade, dass The Inner World so stark unter technischen Problemen leidet. Die Welt im Erdinneren und ihre skurrilen Bewohner haben mich sofort fasziniert, doch wenn man durch Bugs in der Sackgasse landet, ist der Spaß vorbei. Dank des durchdachten Hilfesystems erfuhr ich zwar schnell, dass ich nicht Schuld war, doch im Fall der Fälle man kann sich nicht einmal mit älteren Spielständen helfen. Auch die etwas fummelige Steuerung und die häufigen Wartepausen stören den Spielfluss. Man merkt, dass das Team noch in den Kinderschuhen steckt – nächstes Mal sollte Fizbin unbedingt eine bessere Qualitätssicherung organisieren! Schade, denn Potential ist vorhanden. Wer Glück hat und keine Bugs erlebt, bekommt ein kurzes, aber liebevoll inszeniertes Fantasy-Abenteuer mit lustigen Dialogen und durchwachsenem Rätsel-Design. Ohne die fiesen Fehler hätte das durchaus für eine gute Wertung gereicht, in der aktuellen Form reicht es nur für ein knappes Befriedigend.