Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy wird im Frühjahr 2019 weltweit für PC (Steam), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen, dies hat Capcom bei der Tokyo Game Show 2018 angekündigt. Die Spiele-Sammlung umfasst Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice For All und Phoenix Wright: Ace Attorney - Trials and Tribulations.