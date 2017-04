Video "Charaktervorstellung Striker" zu Black Desert Online - 4Players.de

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the...



PC-Trailer

Die PC-Version von The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 3rd wird am 3. Mai 2017 in englischer Sprache für PC via Steam, GOG.com und Humble erscheinen. Der Preis soll bei 29,99 Euro liegen.

08.04.2017

