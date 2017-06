XCOM 2: War of the Chosen



Loading Loading 8:51 Min.

E3 2017: Präsentation (PC Gaming Show 2017)

Bei der PC Gaming Show ist XCOM 2: War of the Chosen angekündigt worden. Die Erweiterung für XCOM 2 wird am 29. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Im Kampf gegen Advent haben…

12.06.2017

Views: 257