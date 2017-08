Donkey-Kong schrieb am 23.08.2017 um 15:16 Uhr

Sieht jetzt nicht sehr viel anders wie der erste Teil aus, was jetzt aber auch nicht unbedingt schlecht ist. Der erste Teil bzw Warlords und Fire&Sword haben Spass gemacht, die Gefechte machen sogar ein bishen süchtig. Authentisch ist das Spiel jetzt nicht unbedingt, hat aber einen ähnlichen Spassfaktor wie Jedi Knight 2 + 3 im MP damals, zumindest beim Nahkampf. Kommen noch die großen Gefechte dazu und hat man einen guten Kumpel zum Zocken, können viele wunderbare Stunden am Bildschirm entstehen.

Um wirklich gut zu sein fehlt allerdings viel, M&B fühlt sich zu sehr nach einer Total Conversion Modifikation an und Bannerlords ist sowas wie ein größeres Update dazu.