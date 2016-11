Video "Big Guns of the UEE" zu Star Citizen - 4Players.de

Master of Orion



Loading Loading 0:52 Min.

Revenge of Antares (DLC)

WG Labs und NGD Studios haben die erste kostenpflichtige Erweiterung "Revenge of the Antares" für Master of Orion angekündigt. Sie umfasst die drei Rassen Trilarianer, Gnolam und Elarianer (Termin: 1.…

19.11.2016

Views: 510