Cloud Imperium Games hat neues Videomaterial aus Squadron 42 gezeigt. Squadron 42 ist die storybasierte Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen. In dem Video, das aus dem Auftakt der Kampagne stammt, sieht man Mark Hamill als "Old Man Colton", der mit dem Spieler-Charakter interagiert. An zwei Passagen erscheint eine Dialog-Auswahlmöglichkeit, wobei der junge Pilot die Antwort noch kurz "in Gedanken" durchgeht.