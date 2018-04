War for the Overworld: The Under Games

Für War for the Overworld sind die letzte Download-Erweiterung "The Under Games" (9,99 Euro) via Steam, GOG.com und im hauseigenen Store sowie das große Update 2.0 erschienen. "The Under Games" ist ein Kampagnenturnier mit sieben Levels mit drei neuen Underlords, die jeweils einen eigenen Spielstil haben.