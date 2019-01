Video "Konsolen-Trailer: PlayStation 4 und Xbox One" zu Goodbye Deponia - 4Players.de

Zum Abschluss seiner SciFi-Trilogie zieht Autor und Lead-Designer Poki noch einmal alle Register: In diesem Adventure stecken derart viel schwarzer Humor, alberne Situationskomik und bissige Kommentare, dass Daedalic damit drei Spiele füllen könnte. Trotz der üppigen Länge von rund 14 Stunden wurde beinahe jeder noch so unbedeutende Nebensatz mit kleinen, treffsicheren Gags gespickt. Aus diesem Grund hatte ich oft sogar dann noch Spaß am Entdecken der Welt, wenn ich wieder mal in einem der grotesken Rätsel feststeckte. Meist halfen mir allerdings die geschickt in die Dialoge eingeflochtenen Hinweise auf die Sprünge. Auch Rufus‘ Dreiteilung durchs Klonen sorgt für gelungenes Kombinieren, lustige Situationen und noch mehr Möglichkeiten, seine Umgebung in Schutt und Asche zu legen. Trotz Unmengen bizarrer Wendungen schafft Daedalic es außerdem, die Handlungsfäden gelungen zusammenzuführen. Alles in allem ein würdiger Abschluss!