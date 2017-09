Video "Vocations Overview: Strider" zu Dragon's Dogma: Dark Arisen - 4Players.de

Dass Capcoms Konsolenrollenspiel Dragon's Dogma mittlerweile fast vier Jahre auf dem Buckel hat, sieht man ihm trotz PC-Lifting deutlich an. Obwohl Auflösung, Bildrate, Zeichentiefe und Co. deutlich bessere Resultate als auf PS3 und Xbox 360 erlauben, wirkt die Grafik insgesamt betagt und unspektakulär. Auch Menüführung und Speichermanagement haben so ihre Defizite. Spielerisch begeistert der raue Charme der Drachenjagd jedoch nach wie vor und auch inhaltlich gibt es bis auf wenige Ausnahmen wie dem Fehlen der japanischen Tonspur oder der Berserk-Ausrüstungen aufgrund lizenzrechtlicher Schwierigkeiten nichts zu meckern. Im Gegensatz zu damals hinterlässt auch die für sich genommen zu sehr auf Recycling setzende Erweiterung Dark Arisen keinen so faden Beigeschmack mehr - deren umstrittene Mikrotransaktionen wurden sogar gänzlich entfernt. Unterm Strich erhält man daher ein gelungenes Komplettpaket, das man interessierten Fantasyfans auch heute noch empfehlen kann.