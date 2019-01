Video "Switch-Trailer" zu Dragon's Dogma: Dark Arisen - 4Players.de

Dass Capcoms Drachen-Saga mittlerweile mehr als fünf Jahre auf dem Buckel hat, sieht man ihr trotz Liftings deutlich an. Obwohl Auflösung, Bildrate, Zeichentiefe und Co. deutlich bessere Resultate als noch auf PS3 und Xbox 360 bieten, wirkt die Grafik insgesamt betagt und unspektakulär. Auch Menüführung und Speichermanagement haben weiter Staub angesetzt. Gegenüber der im letzten Jahr erschienenen PC-Version sind sogar Rückschritte wie die nicht mehr anpassbare Kameraentfernung zu attestieren, von der insgesamt schwächeren Technik ganz abgesehen. Spielerisch begeistert der raue Charme der Drachenjagd jedoch nach wie vor und auch inhaltlich gibt es bis auf wenige Ausnahmen wie dem Fehlen der beiden Berserk-Ausrüstungen und der japanischen Original-Tonspur, die auf dem PC inzwischen nachgereicht wurde, nichts zu meckern. Im Gegensatz zu damals hinterlässt auch die für sich genommen zu sehr auf Recycling setzende Erweiterung Dark Arisen keinen so faden Beigeschmack mehr, wobei die umstrittenen Mikrotransaktionen wie schon auf dem PC kein Thema mehr sind. Unterm Strich erhält man daher erneut ein gelungenes Komplettpaket, das man interessierten Fantasyfans auch heute noch empfehlen kann.