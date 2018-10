Video "Switch-Teaser" zu The Room - 4Players.de

Edle Präsentation, intuitive Steuerung, knifflige Rätsel, mysteriöses Flair – The Room hat alles, was ein unterhaltsames Puzzle-Adventure braucht. Und es inszeniert ein überaus sinnliches dreidimensionales Knobeln, weil man alles aktiv drehen, ertasten, verschieben und so Geheimnisse entdecken kann. Man fühlt sich wie einer geheimen Kammer von Jules Verne, wenn plötzlich etwas einrastet und seltsame Räder- oder Lichtkonstruktionen verborgene Fächer freigeben. Dass es kein Platin gibt, liegt zum einen an der Story, die nicht so richtig in Fahrt kommen will. Zum anderen gibt es einige verflixt unklare Stellen. Aber unterm Strich ist das eines der ansehnlichsten und interessantesten Knobelspiele für das iPad - schade, dass es so kurz ist!