Sony Interactive Entertainment hat in Zusammenarbeit mit Marvel Games und Insomniac Games im Rahmen der diesjährigen Comic-Con in San Diego zwei PlayStation-4-Bundles mit Marvel's Spider-Man vorgestellt. So wird es eine limitierte Version der 1 TB PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro im Spider-Man-Design geben. Die Konsolenpakete sind in limitierter Auflage ab dem 07. September 2018 erhältlich.