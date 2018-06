Eastasiasoft und die SideQuest Studios haben ein zehn Minuten langes Video veröffentlicht, in dem sie Rainbow Skies kurz vor dem Verkaufsstart näher vorstellen (Entwickler-Kommentar in englischer Sprache). Das taktische Fantasy-Rollenspiel wird am 26. Juni in Nordamerika und am 27. Juni in Europa und Asien im PlayStation Store für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita veröffentlicht.