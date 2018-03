Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs



Loading Loading 1:30 Min.

Roland

In der nächsten Woche, am 23. März 2018, wird Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs für PC und PlayStation 4 erscheinen. Um auf den Verkaufsstart des Rollenspiels einzustimmen, hat Bandai…

17.03.2018

Views: 183