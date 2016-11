Video "Glamour-Accessoires" zu Die Sims 4 - 4Players.de

Maxis stand vor der Aufgabe, mit den neuen Sims quasi fünf Jahre und über 20 Erweiterungen zu Sims 3 zu übertrumpfen. Doch selbst wenn man "nur" die gepatchte, seinerzeit am Platin-Award kratzende Ur-Version (ohne jegliche Add-Ons) des Vorgängers mit Die Sims 4 vergleicht, kann der Abstecher in das virtuelle Alltagsleben nicht so stark mitreißen wie noch vor fünf Jahren. Dazu sind die mechanischen Unterschiede an der Oberfläche zu gering, die Überraschungsmomente zu selten. Maxis bleibt auf der sicheren, risikofreien Seite - auch wenn vor allem der Gebäude-Editor mächtiger ist als je zuvor und die Erstellung der Sims bis auf mehr Farbvariationen kaum Wünsche offen lässt. Zudem sorgt der Ärger über weg gelassene Features (Kleinkinder, Pools, offene Welt) dafür, dass die inhaltlichen Fortschritte oder Eigenschaften, in denen Die Sims 4 seinem Vorgänger voraus ist, beinahe in Vergessenheit geraten. Doch es sind vor allem diese durch Emotionen erweiterten und durch aufgewertete Kulisse unterstützten Interaktionen, die mich wie schon bei den Teilen zuvor immer wieder gerne für ein halbes Stündchen an den Bildschirm ziehen, um die Sitcom zu dirigieren. Die Situationen sind witzig, dramatisch, immer ein wenig übertrieben und auch für unbeteiligte Zuschauer interessant - insofern nicht wieder ein Clipping-Problem oder KI-Fehler die aufgebaute Atmosphäre zerstört. Allerdings wirken sie auch häufig nur wie ein angehübschtes Sims 3. Denn richtig in Fahrt kommen wird Die Sims 4 erst mit den obligatorischen Erweiterungen. Sehr schade, dass EA und Maxis nicht das Risiko eingegangen sind und schon ein paar Elemente wie semi-aktive Berufe oder Jahreszeiten vorweg genommen haben. So bleibt das Gefühl, dass vieles künstlich zurückgehalten wird, um die Gewinnmaximierung nicht zu gefährden.