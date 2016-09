Video "Steam and Retail Trailer" zu Quantum Break - 4Players.de

Super Dungeon Bros



Loading Loading 1:22 Min.

Termin-Trailer

Super Dungeon Bros wird weltweit am 1. November 2016 als Box-Version und digital für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One für 19,99 Euro erscheinen. In dem "Rockmusik-Co-Op-Dungeon-Brawler" wird eine Band…

26.09.2016

Views: 90