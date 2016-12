Video "Reimagining Thunder" zu Killer Instinct - 4Players.de

4Players: Spiele des Jahres 2016



Beste Grafik (Art Design)

Was die Künstler der ehemaligen Demo-Gruppe Plastic in Bound zeigen, hat es in noch keinem Spiel gegeben – schon in ihrem zweiten Spiel inszenieren sie so eine visuell beeindruckende Reise.

22.12.2016

