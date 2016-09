Video "Todesstern (DLC #3) Trailer" zu Star Wars Battlefront - 4Players.de

Star Wars Battlefront sorgt für gemischte Gefühle: Wer sich zum ersten Mal in die großen Mehrspieler-Schlachten auf Hoth, Endor oder anderen bekannten Schauplätzen stürzt, wird angesichts der grandiosen Präsentation, der sauberen Online-Performance sowie den intensiven Boden- und Luftgefechten auf den weitläufigen Karten ein freudiges „Utinni“ gen Himmel jauchzen. Die Battlefield-Macher von DICE fangen die Star-Wars-Atmosphäre hervorragend ein! Doch zu schnell ist der Punkt erreicht, an dem die stattliche Auswahl an überwiegend gelungenen Spielmodi nicht mehr ausreicht, um den Mangel an Karten und Ausrüstung auszugleichen. Und auch Solisten werden angesichts der fehlenden Kampagne und den wenigen Inhalten auf Dauer nicht viel Freude an dem mageren Angebot haben. Die zugunsten der Zugänglichkeit bewusst simpel gehaltene Shooter-Mechanik dürfte ebenfalls auf geteiltes Echo stoßen: Ich empfinde die flotten Ballereien mit ihrem Arcade-Touch durchaus als erfrischend, kann aber auch verstehen, dass zufällig platzierte Spezialfähigkeiten, ein halbgares Partnersystem und der Mainstream-Ansatz viele Spieler verschreckt, die sich - auch im Hinblick auf den Vorgänger - etwas mehr taktische Tiefe und Anspruch erhofft hatten. Trotzdem ist das jüngste Battlefront ein unterhaltsamer Mehrspieler-Shooter für die breite Masse, dem es auf Dauer vor allem an Inhalt und damit Abwechslung mangelt, die man sich bei Electronic Arts mit dem Season Pass nochmal extra bezahlen lassen will.