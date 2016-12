Video "Erweiterung 2: Überleben-Launch-Trailer" zu The Division - 4Players.de

Natürlich wird sich The Division durch die fünf bereits angekündigten Erweiterungen noch verändern. Vor allem Spieler vollständig entwickelter Charaktere warten auf die Neuerungen – auch weil sie derzeit nicht viel zu tun haben im virusverseuchten New York. Man spielt bereits erledigte Missionen erneut, macht einen Abstecher in die Dark Zone, das war's im Wesentlichen. Für den Augenblick fehlt der Onlinewelt Manhattans inhaltliche Tiefe und die Action ist nicht so griffig wie im großen Konkurrenten Destiny, wo das tägliche "Anfassen" des Spiels aufregender ist. Das erzählerische Fundament versteckt eine gute Idee um die natürliche Auslese zudem unter tranigem Pathos und auch die Umgebung wirkt starr: Weil Spieler nur von Symbolen auf einer Karte geleitet werden, verkommt der aufwändige Schauplatz zur Nebensache. Das Erkunden fühlt sich mehr nach Pflichterfüllung an. Dabei macht das schwedische Studio Massive Entertainment vieles richtig: die offene Charakterentwicklung etwa und ganz besonders das umfangreiche Zusammenstellen von Waffen und Rüstungsteilen. Dass man die Ausrüstung bis ins Detail eigenen Vorlieben sowie taktischen Notwendigkeiten anpasst, spornt mitunter mehr an als die Suche nach neuen Waffen. Wichtig ist das vor allem im Spiel zu viert, wenn jedes Mitglied eine bestimmte Aufgabe übernimmt. Denn gegen starke Banditen spielt die taktische Action ihre Stärken aus: das Stellungsspiel mit Sperrfeuer, Flankieren und dem Ausnutzen von Höhenvorteilen. Die größte Stärke ist aber die Dark Zone, ein Gebiet, in dem man nie weiß, ob das Aufeinandertreffen mit andern Agenten friedlich verläuft. Weil man Beute erst extrahieren muss, um sie zu nutzen, erlebt man in dem DayZ-ähnlichen Areal spannende Minuten, die das Onlinespiel deutlich von anderen seiner Art abhebt. Wenn die Entwickler diese Stärken mit den Erweiterungen der kommenden Monate ausbauen, könnten sie The Division ähnlich verbessern wie es Bungie mit Destiny im Verlauf des ersten Jahres gelang. Ein guter Start ist Massive auf jeden Fall gelungen!