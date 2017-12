Die "Spiel-Aktualisierung 1.8 Widerstand" für The Division wird am 5. Dezember 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zwei Tage später wird ein Gratis-Wochenende (7. bis 10. Dezember) auf allen Plattformen stattfinden. Aktualisierung 1.8 Widerstand ist die bisher größte kostenlose Aktualisierung für The Division. Sie vergrößert die Spielwelt für alle Spieler um einen neuen Bereich: die West Side Piers.