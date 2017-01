Video "4Players-Interview" zu Resident Evil 7 biohazard - 4Players.de

Balla-Balla schrieb am 20.01.2017 um 14:30 Uhr

Mir ist völlig wurscht, ob das Spiel noch etwas von der "eigentlichen" Serie hat, Hauptsache es wird gut. Immer wieder diese elendigen Diskussionen, die Gamer erscheinen mir teilweise konservativer als ein CSU Hinterbänkler.

VR und Horror sind so ne Sache. Die Anhängerschaft und somit die Verkaufszahlen dürften sich in Grenzen halten, richtig gemacht ist das einfach zu krass, zu immersiv. Ich fand schon Here They Lie ziemlich heftig, in 2D wäre das eher lasch.

Natürlich würden die ganz harten Säue sowas bejubeln, der Kollege links bestätigte das ja auch, optisch wie in seiner Aussage, mir wäre aber ein gutes RE VR schon zu viel, ich will ja immer noch spielen und mich nicht stundenlang in echte Todesangst versetzen.

Wo bekam 4P eigentlich auf die Schnelle einen fliessend japanisch sprechenden Dolmetscher her? Respekt.