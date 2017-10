Capcom zeigt im folgenden Trailer einige Szenen aus den Download-Erweiterungen "Not a Hero" und "End of Zoe" für Resident Evil 7 biohazard. "Not a Hero", in der ein alter Bekannter (Chris Redfield) zurückkehrt, wird kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels erscheinen. In "End of Zoe" soll es um das Schicksal von Zoe gehen. Man wird u. a. auf neue Feinde in einer Sumpfregion treffen.