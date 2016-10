Video "VR-Launch-Trailer" zu EVE: Valkyrie - 4Players.de

Es ist wirklich so: Ich habe das Oculus Rift bestellt, nachdem ich mal wieder Eve: Valkyrie gespielt hatte. Denn kein Spiel vermittelt die Illusion in einem Raumschiff zu sitzen so überzeugend wie die exklusiv für Virtual Reality entwickelte Weltraumaction! Wer den Oberkörper zur Seite neigt, um hinter eine Verstrebung des Cockpits zu blicken, versinkt auf eine Weise in dieser Welt, wie es mit herkömmlichen Spielen gar nicht möglich ist – zumal das Umsehen als aktives Element ein wichtiger Teil der Steuerung ist. Die Gefechte überzeugen dazu mit gut aufeinander abgestimmten Schiffen, deren Eigenheiten erfahrene Teams clever kombinieren. Als unangenehm empfinde ich allerdings den übertrieben zähen Fortschritt beim Freischalten aller Flieger. Und was dem Spiel derzeit dringend fehlt, sind neben einem Leitfaden für Einsteiger vor allem ein Sprachchat, der alle Piloten eines Teams verbindet, sowie Clans, deren Mitglieder gemeinsam in Partien starten. Gut, dass CCP die Raumschlachten weiter entwickeln will – das haben sie nötig. Inhaltlich fertig ist Eve: Valkyrie noch nicht. Die Virtual Reality beherrscht es aber schon jetzt hervorragend!