Video "Diablo-Retro-Dungeon" zu Diablo 3: Reaper of Souls - 4Players.de

Die Diablo-Serie hat mich schon mehr Stunden meines Lebens gekostet, als ich zugeben möchte. Und mit der Ultimate Evil Edition auf Konsolen wurde und wird das Zeitkonto gewaltig aufgestockt - obwohl ich Reaper of Souls auf dem PC bereits durchgespielt hatte. Doch das einfache Hack&Slay-Konzept mitsamt seiner überarbeiteten, hoch motivierenden Beutejagd passt optimal auf die Konsole. Und mit den zahlreichen kleinen Verbesserungen, die sich zu den bewährten Inhalten und Erweiterungen wie dem Abenteuer-Modus oder dem Kreuzritter als neuer Charakter gesellen, ist diese Fassung ein Rundum-Glücklich-Paket - egal ob man solo oder mit bis zu vier Spielern auf Monster- und Gegenstands-Jagd geht. Charaktere lassen sich übertragen, man kann seinen Nemesis auf die Freunde hetzen, die direkte Steuerung der Figur ist dem Klick-und-Lauf-System des PC überlegen. Dass Reaper of Souls für Besitzer des Originals nicht als Download-Erweiterung zu Verfügung steht, ist schade, wird aber durch den im mittleren Bereich angesiedelten Preis der 360- und PS3-Fassung zumindest etwas kompensiert. Wer kann, sollte aber ohnehin auf die Versionen für PS4 oder One umsteigen, die auch visuell mit schicker 1080p-Auflösung ohne Bildrateneinbrüche selbst bei heftigstem Effekt-Gewitter überzeugen.