Video "Major Faction - The Morgawr" zu Endless Legend für PC - 4Players.de

Endless Legend setzt die junge Tradition des französischen Studios nahtlos fort: Amplitude präsentiert fordernde Rundenstrategie schon zum zweiten Mal sehr stilvoll und handwerklich souverän. In den späten Stunden einer Partie fehlen mir zwar erneut spielerische Möglichkeiten, die über den oft einheitlichen Aufbau und das Truppenverschieben hinausgehen – der nüchternen Diplomatie fehlt zudem auch hier die Psychologie einer glaubwürdigen Politik. Die lebendige Fantasiewelt lädt allerdings zum Bleiben ein, und sei es nur, um alle Eigenheiten der einfallsreichen Völker zu entdecken. Dank der freien Forschung und des umfangreichen Ausbaus meiner Städte balanciere ich Runde für Runde Ressourcen und Arbeitskräfte. Und obwohl sie Schwächen in der taktischen Bewegung zeigen, schaue ich den Truppen immer wieder gerne dabei zu, wie sie direkt auf der Weltkarte Stellung beziehen – das an Frozen Synapse erinnernde Kampfsystem erlaubt schnelle, spannende Gefechte. Wenn es so weiter geht, darf Amplitude gerne endlos so weiter machen!