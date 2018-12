Video "Wintermute Redux - Launch Trailer" zu The Long Dark - 4Players.de

In seinen besten Momenten vermittelt The Long Dark ein Spielgefühl, das an jene tragischen Schicksale einsamer Wanderer erinnert, die Jack London in seinen eindringlichen Geschichten wie "Die Wildnis des Nordens" beschrieben hat: den Kampf des kleinen überheblichen Menschen gegen die große gnadenlose Natur. Trotz en detail schwacher Kulisse entstehen in der markanten kanadischen Wildnis überaus stimmungsvolle Situationen bei peitschenden Winden und knackendem Eis. Hier muss man jede Aktion sorgfältig planen, sonst stirbt man elendig - selbst beim Feuer machen. Aber in seinen schlechtesten Momenten will man vor allem die Regie der Kampagne verfluchen, die ohne Gespür für realistische Übergänge nahezu künstliche Sackgassen erzeugt - erzählerisch ist das ebenfalls in Kanada spielende Kona besser, zumal Hinterland lediglich zwei von fünf Episoden anbietet und die Geschichte hier nur anreißt, was angesichts der Wartezeit etwas enttäuschend ist. Hinzu kommen einige spielmechanische Schwächen sowie technische Mängel. Aber wer ein stimmungsvolles Survival-Abenteuer sucht und vor allem im freien Modus oder den Herausforderungen unterwegs ist, der wird gut unterhalten.