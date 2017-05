Heroes of the Storm: D.Va im Rampenlicht

D.Va aus dem Overwatch-Universum wird demnächst das Kämpfer-Aufgebot in Heroes of the Storm verstärken. Sie ist eine ziemlich mobile Heldin aus der Krieger-Kategorie, die sich nicht so leicht ausschalten lässt. Ihre Schwächen sind die fehlenden Gruppenkontrolleffekte und ihre mageren eigenen Überlebensfähigkeiten.