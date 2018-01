Total War: Warhammer 2



Loading Loading 3:14 Min.

Rise of the Tomb Kings: Beastmaster Briefings

In diesem Video stehen vor allem die großen Einheiten "Hierotitan" und "Gruft-Skorpion" der Gruftkönige im Fokus. In der nächsten Woche, am 23. Januar 2018, wird die Erweiterung "Rise of the Tomb…

17.01.2018

Views: 143