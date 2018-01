Heroes of the Storm: Maiev Spotlight

Maiev - Die Wächterin aus dem WarCraft-Universum wird demnächst den Nexus in Heroes of the Storm ergänzen. Sie fällt in die Helden-Kategorie Assassine. Ihre Spezialfähigkeit ist "Reflexe der Wächterin". Sie kann in die Luft springen und wird 0,75 Sek. lang immun gegen schädliche Effekte (Passiv: Maiev hat 15 Panzerung).