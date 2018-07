Heroes of the Storm: Whitemane Spotlight

Der Scharlachrote Kreuzzug hält Einzug in Heroes of the Storm. Hochinquisitorin Sally Weißsträhne (Whitemane) aus dem WarCraft-Universum wird demnächst im Nexus aufschlagen. Weißsträhne gehört zu den Unterstützungscharakteren (Heilung) und soll "schwer" zu spielen sein.