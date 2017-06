Video "Classic Throwback Multiplayer-DLC" zu Uncharted 4: A Thief's End für PlayStation 4 - 4Players.de

Uncharted 4: A Thief's End ist ein visueller Hochgenuss. In letzter Zeit sprechen wir viel über Virtual Reality, aber was Naughty Dog hier inszeniert, lässt das - fast hätte ich "traditionelle" gesagt - Spielen so prachtvoll wirken wie ein Gemälde. Man will näher ran, dreht die Kamera und staunt. Das Offensichtliche gehört einfach zur Faszination dieses Mediums: Schaut auf das Licht, die Fülle an Eindrücken und die Hingabe selbst für den entfernten Winkel. Aber auch traumhafte Kulissen können schnell in sich zusammenbrechen, wenn sie nicht mit Leben gefüllt werden. Dieses letzte Uncharted definiert auch hinsichtlich der Regie den Höhepunkt der Serie. Man spürt den Einfluss von The Last of Us: Druckman und Straley erzählen reif, zeigen privates Milieu und entschleunigen das spektakuläre Klettern, Kämpfen, Rasen mit tollen Erkundungsphasen und ruhigen Charakterstudien - vor allem die Beziehung zwischen den Brüdern ragt heraus. Und es ist verblüffend, wie natürlich Sam auf Nathan reagiert. Die Begleiter-KI ist klasse, zumal eine exzellente Dialogführung hinzu kommt - ich fühlte mich wie in einem Abenteuer mit alten Kumpels, die neben mir auf der Couch sitzen. Nicht alles ist bemerkenswert: Die Antagonisten verspielen ihr Potenzial zu schnell, manchmal gibt es KI-Aussetzer, man vermisst mehr Gegnertypen, die Rätsel sind zu leicht und vor allem die Schätze wirken wie Fremdkörper. Das ist ärgerlich, aber dafür gibt es frische Impulse wie das Knobelflair samt Seilwinde während der Offroad-Fahrt, die offenere Welt sowie mehr Stealth-Action im Kampf. All das spielt sich präzise, intuitiv und flüssig. Schließlich zitiert Naughty Dog auf unheimlich charmante Art die eigene Vergangenheit sowie die Tradition der Serie, so dass sich mit diesem spektakulären Finale ein Kreis schließt. Sie wollen vielleicht deshalb mit Uncharted abschließen, weil diese Art der Indiana-Jones-Action zu wenig Raum für nachhaltigere Erzählungen bietet - aber sie dehnen das schon so weit es geht, ohne emotional zu überdrehen. Wenn ich jetzt an The Last of Us 2 denke, komme ich aus dem Grinsen nicht mehr raus...



[Wir konnten den Online-Modus bereits spielen, aber nicht unter Volllast und lediglich die ersten Entwicklungsstufen erreichen. Wir behalten uns vor, die Wertung nach Release ggf. anzupasen. Anm.d.Red.]