Video "Xander Mobus Talks About Playing the Protagonist" zu Persona 5 - 4Players.de

Mordheim: City of the Damned



Konsolen-Launch-Trailer

Das bereits 2015 auf dem PC veröffentlichte Taktik-Rollenspiel Mordheim: City of the Damned ist am 18. Oktober 2016 via PlayStation Store und Xbox Store für die PS4 und One erhältlich.

19.10.2016

Views: 250