Video "Video-Test (2018)" zu No Man's Sky - 4Players.de

Dead Cells



Loading Loading 1:09 Min.

Kill. Die. Learn. Repeat.

In der nächsten Woche, am 7. August, wird Dead Cells für PC, Mac, Linux, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. In dem Metroidvania-Plattformer mit dem Prädikat "Rogue-lite" geht es darum, ein…

03.08.2018

Views: 278