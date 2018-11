Hello Games wird das (kostenlose) Update namens "Visions" für No Man's Sky auf PC, PS4 und Xbox One am 22. November 2018 veröffentlichen. Nach dem letzten Update "The Abyss", das wesentliche Änderungen an den Unterwasser-Umgebungen enthielt, lädt "Visions" die Spieler dazu ein, wieder an die Oberfläche zurückzukehren und neue Biome, Planeten und Welten zu erkunden.