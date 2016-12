Video "Jahresrückblick 2016" zu 4Players-Talk - 4Players.de

8BitLegend schrieb am 24.12.2016 um 12:26 Uhr

Da die Brot & Butter Spiele dieses Jahr eher durchwachsen waren, ist meine Aufmerksamkeit automatisch ein wenig in Richtung VR abgedriftet, aber die Technik und die Software sind längst noch nicht an einem Punkt angekommen, der für mich interessant wäre. Ich habe aus Datenschutzgründen auch Respekt davor neue Technologie an mich heranzulassen, die quasi noch näher an mich ran will. VR passt einfach nicht in mein auf Reduktion und auf Abstand zum Kapitalismus ausgerichtetes Lebensmodell, so nett die Spielerei in ihren Grundzügen auch sein mag.

Ein Nischen-Highlight war für mich die Retro Freak Konsole. Eine unkompliziertere Plug & Play Lösung für Retrogames kannte ich bislang nicht. Dass das Ding sogar PC Engine Cards frisst hat dazu geführt, dass ich mir im Jahr 2016 mein erstes Spiel für die Plattform gekauft habe (Dragon Spirit).

Ein persönliches Highlight war die kleine Ausstellerfläche, die ich auf der Gamescom für mein Buch bekommen habe. Zumal die Atmosphäre in der Retroecke einfach unvergleichlich positiv ist und mich darin bestärkt hat künftig noch aktiver in der Szene zu werden.