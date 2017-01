Video "Nintendo-Switch-Präsentation" zu 4Players-Talk - 4Players.de

Der Chris schrieb am 13.01.2017 um 17:32 Uhr

Ist viel Wahres dabei...hätte Vieles eingangs auch so unterschrieben, aber wie so die Ankündigungen jetzt vermehrt reinkommen, find ich das Lineup doch zusehend besser.

Ich muss aber sagen dass ich diesen "Tablet-Boom" wie er hier im Video genannt wird, nirgends erkennen kann. Ich höre Leute da schon viele Jahre von reden, aber wenn ich da draußen durch die Welt gehe sehe ich davon rein gar nichts. Das klingt irgendwie wie ein Wunschtraum, den CEOs aus verschiedensten Konzernen versuchen herbeizureden, das klingt für mich aber nicht wie die Realität.

Ist es nicht eher so dass all diese Smart-Devices inzwischen ganz natürlich in den Alltag integriert sind? Dass jedem dieser Geräte jetzt seine Funktion bereits zugedacht ist? Also ich weiß wofür ich mein Tablet nutze und das ist garantiert nicht Gaming...das Ding ist ganz klar eine Konsummaschine für Musik und Film/Serie und um ab und an mal was zu googlen und zu browsen. Die Phase wo alles frisch und geil ist und man lauter Bullshit-Apps herunterlädt weil Apple gerade das Tablet und den App-Store erfunden hat, die ist doch vorbei. Also die Zahl der Tablet-Gamer die ich sehe hält sich doch in sehr engen Grenzen.

Und gerade deswegen seh ich die Chance für eine Switch durchaus gegeben. Wenn ich den Bedarf hätte unterwegs zu zocken wären Switch (und ggf noch 3DS) für mich die ersten Anlaufstellen komplett unabhängig davon ob ich ein Tablet rumliegen hab.

Ein anderes Thema das in dem Zusammenhang aber interessant sein könnte wäre aber auch, dass hierzulande ggf. der Bedarf des mobilen Spielens nur bedingt gegeben ist. Vielleicht ist das eine Thematik die in Deutschland auch generell auf kein allzu großes Verständnis in der breiten Masse stößt. Viele die sich in Deutschland eine Switch holen nutzen sie wahrscheinlich am Ende primär als Heimkonsole oder für Off-TV-Play wie auf der WiiU schon. So eine Theorie.