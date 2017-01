Video "Nintendo-Switch-Präsentation" zu 4Players-Talk - 4Players.de

Hamu-Sumo schrieb am 13.01.2017 um 20:37 Uhr

Ich denke ihr habt viel wichtiges genannt und gesagt und eure Stimmung gleicht sich mit vielen anderen Spielern. Man sieht die Switch, sieht das Grundkonzept, denkt sich "Ist ja schon cool" und steht dann fragend davor.

Es sind viele Kleinigkeiten, die die Konsole cool machen, aber auch viele Kleinigkeiten, die einen erstmal verneinen lassen. Da ist zum einen der Preis, der keinen Gegenwert zu den Launchtiteln darstellt. 330 ? ist mir die Konsole vielleicht nach einem Jahr wert, zu Beginn allerdings nicht. Ein Spiel wie 1-2-Switch müsste meiner Meinung nach in den Konsolenkarton, so wie damals Wii Sports bei der Wii, weil ich 1-2-Switch ebenfalls als Gameplay-Demo wahrnehme.

Generell die Launchtitel. Wie kann man eine Präsentation halten und Informationen darüber quer über die Präsi verteilen bzw. gar nicht erst bringen. Unmittelbar danach dachte ich wirklich, es gäbe zu Beginn wirklich nur zwei Spiele. Nach Sichten der Infos komme ich nun mittlerweile auf 6, wobei ich nicht weiß, ob man nicht irgendwo was übersehen hat. Warum hat man die Third-Party-Titel nicht kurz vorgestellt? Auftritte wie von Suda 51 hätte man sich dagegen sparen können. Für die Nachricht, dass man an was arbeitet ohne was konkretes zu zeigen, gibt es Twitter. Die 2-3 Minuten hätte man z. B. I am Setsuna widmen können. Das Spiel ist nicht neu, ging aber aus meiner Warte etwas unter, obwohl's nicht schlecht sein soll. Square Enix hätte es evtl. gefreut.

Und wie auch von euch angemerkt sind bislang die meisten Third-Party-Spiele nur Portierungen. Man will anfangs so bisschen mit dabei sein, traut dem Braten aber nicht und geht auf die Möglichkeiten der Konsole nur marginal ein. Oh oh, das kommt einem von der Wii U bekannt vor.

Anfangs werde ich auch erstmal passen und mir zunächst eine PS4 anschaffen. Das ist deswegen für mich kein kleines Ereignis, weil ich seit dem Super Nintendo nur Nintendo-Konsolen hatte (und den PC ;)). Aber ich habe einfach mal derbe Lust...