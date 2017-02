Video "Japan Strikes Back!" zu 4Players-Talk - 4Players.de

Hamu-Sumo schrieb am 11.02.2017 um 23:36 Uhr

Wieder ein schöner Talk, wenn auch sehr geschnitten.

Das Empfinden kann ich teilen. Zuerst die japanische Pionierphase in den 90ern, dann irgendwie der Tritt auf der Stelle, vom Westen überholt worden und versucht einfach den Westen zu kopieren, nur um damit zu scheitern. Viele Entwickler haben sich dann auf Nischenbereiche im eigenen Land und Mobile Games gestürzt, aber da der japanische Markt auch eher stagniert, war dann doch der Zwang da wieder mehr den Schritt in den Westen zu wagen. Die japanische Marktsituation merkt man auch im Anime-Bereich in Form von "Simulcasten was geht" und zweisprachigen Webseiten zu neuen Produktionen.

Ich finde es schön, dass Japan sich spieletechnisch wieder etwas mehr aufrafft. Jemand von Nintendo (war's Miyamoto?) war ja total stolz, dass japanische Entwickler nun auch mit der Unreal-Engine umgehen können. ;) Von der Frische mochte ich japanische Spiele schon immer. So etwas wie ein Valkyria Chronicles kann nur aus Japan kommen und gerade diese Mischung aus Militär und Slice of Life mochte ich total.

Was den Vergleich mit Deutschland angeht, so sehe ich viele potenzielle Gründe für den Unterschied:

1) Offenheit gegenüber Technik. Die Japaner sind viel offener, was Technik-Schnickschnack angeht und die Unternehmen probieren auch viel rum. Videospiele galten bei uns ja lange nur als etwas für Stubenhocker und die Politik tut sich weitestgehend noch heute schwer damit. Wenn's mal bisschen deftiger wird, rümpft man heute noch die Nase (Deutscher Computerspielepreis).

2) Arbeitsethos. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber gerade in der Otaku-Kultur gibt es so viel von Fans gemachten Kram, im Japanischen "Doujin" genannt. Man hat dort einfach den Drang, was machen zu müssen. Manga, Spiele, Musik, Light Novels. Einfach mal die kompletten drei Tage Comiket durchmachen und staunen. Viele Deutsche (und da nehm ich mich auch nicht aus) verbleiben eher in der Konsumentenrolle.

3)...