Video "Warum sammeln wir Spiele?" zu 4Players-Talk - 4Players.de

Schönes Thema, fühle mich als leidenschaftlicher Sammler von insbesondere physischen Datenträgern sehr angesprochen.Ich handhabe es übrigens so, dass es wirklich nur die Spiele in meine Sammlung schaffen, die sich dafür "qualifizieren" konnten. Gerne blicke ich dann hin und wieder voller Stolz auf mein Regal und denke mir "Das hier, liebe Welt, sind die "Auserwählten"! Die Creme de la Creme sozusagen, niemand da draußen hat eine hochwertigere Sammlung als ich!1".Jörgs Formulierung "Erhaltung von Kulturgut" finde ich also sehr sympathisch, aber die Wahrheit sieht dann tatsächlich eher so aus, dass es um puren Besitzstolz geht.Aber ich denke das geht in Ordnung. Viele Menschen besitzen viel und sind nicht glücklich. Ich besitze meine kleine überschaubare Sammlung und bin damit sehr glücklich.